Jovem se demite e agora fatura mais de R$ 100 mil por mês com fotos de suas axilas sem depilar Reprodução - Instagram - Cherry the Mistress

Cherry the Mistress, como se identifica uma jovem de 20 anos, teve uma completa reviravolta em sua vida, deixando seu emprego e faculdade para se dedicar em uma nova atuação: a venda de fotos em site de conteúdo adulto, com foco em especial em suas axilas sem depilar. As informações são do portal Publimetro.

Sobre a decisão de não depilar as axilas, aconteceu depois de uma aula de sociologia e com objetivo de romper determinados estereótipos de gênero, sem ter inicialmente a ideia de obter algum retorno financeiro com isso.

No entanto, embora os ataques que sofre frequentemente, Cherry the Mistress conseguiu deixar o trabalho de barista no qual atuava entre 12 e 14 horas diárias e se dedicar somente ao OnlyFans, o que lhe rende mensalmente cerca de $20 mil dólares, equivalente a R$ 103.814,00 (câmbio de 13-09-22, às 18h09, horário de Brasília).

Coloque estas notícias em sua lista de leitura:

“Tudo natural, sem depilar, baby”, disse. Ela ainda acrescentou que sempre foi “uma pessoa muito sexual, e eu adorava me expressar sexualmente. Pude gastar mais tempo e esforço trabalhando para mim mesma”, explicou.

Sobre os ataques que recebe, geralmente por parte de homens, a jovem esclareceu que é comum escutar comentários como: “Pé Grande”, “Nojenta”, “Pouco feminina” e “Repugnante”.

Por outro lado, ela também afirma que: “Eles muitas vezes me expressam o quanto amam que eu não me depile e que meu corpo é naturalmente curvilíneo e peludo, o que é algo que eles não veem com muita frequência”, finalizou.

+ Não se vá antes de conferir estas notícias: