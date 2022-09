Jovem ‘abandona’ namorada no parque de diversões e revela o motivo: ‘Antes de sairmos, expliquei a ela’

Com quase um ano de namoro, um rapaz, de 22 anos, relatou uma situação pela qual passou com a namorada, de 21. Através do usuário u/Ok_Dealer_4124 no Reddit nesta terça-feira (13), ele conta ter deixado a moça no parque de diversões.

“Meus colegas de casa e eu decidimos que queríamos ir a um parque de diversões. Minha namorada teve esse dia de folga e queria passar comigo. Embora eu esteja namorando com ela por quase um ano, a conheço desde o ensino médio”, iniciou ele.

De acordo com o rapaz, sua namorada possui medo de altura, então ele alertou que iria explorar os brinquedos mais altos com os amigos. Até então, aquilo não seria um problema para ela.

Ao entrarem para a fila, a jovem ficou nervosa e começou a hiperventilar. Em seguida, seu namorado a levou para beber alguma coisa até se acalmar e, então, regressaram. Posteriormente, o jovem alcançou seus amigos e usou seu ticket para andar no brinquedo.

Dinâmica no parque

Quando o jovem retornou, encontrou sua namorada chorando e conversando com um casal desconhecido. O outro homem se aproximou do rapaz de sussurrou em seu ouvido algo como: “Que tipo de homem abandona sua namorada quando ela precisa de você?”

O jovem conta que achou aquela atitude desrespeitosa, mas acabou ignorando e foi para o próximo brinquedo. No caminho, a namorada disse não poder ir em frente e se desculpou.

“Eu disse a ela que estava tudo bem e que não se preocupasse com isso. Uma vez que chegamos ao brinquedo, ela segurou nossos telefones e esperou que descêssemos. Isso se repetiu até conseguirmos algo para comer e saímos”, escreveu.

De acordo com o rapaz, sua namorada começou a se irritar. Ao chegarem em casa, ela disse que ele deveria ter ficado com ela ao invés de entrar nos brinquedos. “Discutimos por talvez 5 minutos antes de eu sair”, finalizou ele.

