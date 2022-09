‘Esqueceram de mim’ da vida real: pai devia levar filho à escola, mas esqueceu da criança

Parece cena de filme, mas aconteceu de verdade: um pai tinha a missão de levar seu filho até a escola, mas acabou esquecendo a criança ainda na porta de casa. O caso aconteceu em Gaspar, cidade do interior de Santa Catarina, e está viralizando nas redes sociais.

Vinícius Schroeder tem 12 anos de idade e desistiu de entrar no carro quando viu uma caixa de roupas sobre o banco. Ele começou a dar a volta, para entrar pelo outro lado, mas seu pai deu partida e foi embora sem perceber que ele ainda não tinha entrado no carro.

“Ele abriu a porta [do carro] e fechou. No momento em que ele fechou eu pensei: ‘Ah, tá dentro do carro’. E fui embora. No caminho até a escola até comentei: ‘Fala pra professora do Felipe, que é nosso outro filho, que ele está com febre, está doente, e não vai comparecer a aula hoje’”, relatou o pai Marcelo, em entrevista à NSC TV.

Vinícius compartilhou um vídeo das câmeras de segurança da casa da família em sua conta no Instagram. Atualmente, já são mais de 6 milhões de visualizações.

Assista:

Marcelo só foi notar a ausência do filho quando chegou ao colégio, 1 km de distância depois. “Cheguei na escola, olhei para trás e estava só a mochila dele. Pensei: ‘Putz, esqueci meu filho’”, riu.

“Na hora em que eu cheguei, o Vinícius estava em frente à casa da avó dele, esperando. Ele olhou pra mim e começou a rir”, contou Marcelo.

O pai disse que não achou estranho o silêncio do filho porque ele e o irmão costumam seguir o caminho até a escola quietos. Apesar do susto, Vinícius conseguiu chegar a tempo para a aula.

“Eu fiquei meio assustado, pensei que ele estava brincando até. Abri o portão e fui contar pra minha mãe, mas ela não entendeu o que eu disse, no começo. Aí ela olhou nas câmeras e viu o que aconteceu”, explicou o filho.

Leia também: Cliente é banido de mercado após reclamar que caixa de ovos parecia ter sido roída por ratos