Crianças reagiram ao trailer de Pequena Sereia negra e emocionou internautas

Após anos de expectativa, finalmente a Disney divulgou as primeiras imagens de seu próximo clássico refilmado em live-action, “A Pequena Sereia”. Além de todo frenesi em torno do filme em si, outro vídeo chamou a atenção dos espectadores: meninas negras reagindo ao trailer.

Uma trend no TikTok colocou mães de crianças negras para filmarem as reações de suas pequenas assistindo às primeiras imagens do filme pela primeira vez.

A maioria delas se espantam quando veem o rosto da nova Ariel. Elas fazem comentários sobre a mudança da cor da pele da personagem e comemoram. “Ela é morena como eu!”, celebra uma.

Um usuário no Twitter reuniu um compilado desses vídeos - e o tweet está viralizando. Confira:

Reação de crianças pretas vendo a representatividade de Halle Bailey como Ariel em "A Pequena Sereia". 🤧pic.twitter.com/Gq6RsgwCZY — Séries Brasil (@SeriesBrasil) September 12, 2022

Polêmicas

Desde que foi anunciada como protagonista do live-action de “A Pequena Sereia”, a atriz Halle Bailey tem sofrido críticas de parte dos fãs da animação original.

Quem reclama, diz que não gostou da troca da cor da pele da personagem, que no desenho animado é branca. Alguns chegam a dizer que a Ariel precisaria ser ruiva, mas essa é uma característica que foi mantida pela Disney na adaptação.

O primeiro trailer foi divulgado na última quinta-feira (1). O vídeo no YouTube recebeu uma “chuva de hates”, batendo cerca de 1 milhão de dislikes, segundo a revista Rolling Stone Brasil.

Mesmo assim, a atriz que dá vida à nova Ariel tem segurado as pontas. “Quero que a garotinha em mim e as garotinhas como eu que estão assistindo saibam que são especiais e que devem ser princesas em todos os sentidos. Não há nenhuma razão que eles não deveriam ser. Essa garantia era algo que eu precisava”, disse ela, em entrevista à revista Variety.

Halle Bailey começou sua carreira na televisão e tem outros dois filmes em seu currículo: “As Férias da Minha Vida” e “Na Batida do Coração”, do Disney Channel.

Ela ficou mais conhecida após se juntar à irmã no duo Chloe x Halle, com dois discos gravados.

Leia também: Rock in Rio: Anitta cobrou organização, mas internet viu indireta para Ludmilla e fez piadas