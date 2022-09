A verdade sobre o vídeo que mostra encontro de ‘cobra canibal’ e cascavel

Haroldo Bauer, conhecido como “O Rei das Serpentes” no YouTube, postou mais um registro com cobras gravado em Serra Talhada, no sertão de Pernambuco, mesmo lugar onde nasceu o cangaceiro Virgulino, conhecido como “Lampião”.

As imagens mostram como uma cascavel fica a frente a frente com uma cobra muçurana, também conhecida como Boiruna, uma espécie que não é peçonhenta, mas se alimenta de outras cobras perigosas, pois é imune ao veneno delas.

Na gravação, ele conta que a cascavel fugiu em segurança e, para sua sorte, não se tornou refeição da cobra muçurana. No entanto, logo ele surpreende ao mostrar que a serpente não é bem o que esperávamos.

Confira a seguir a verdade por trás da longa serpente preta:

A serpente na verdade é uma escultura feita por Maurício em madeira. Bauer foi presenteado pelo artesão e se surpreendeu com o artigo recebido.

“Em menos de 15 dias o Mauricio me mandou a Boiruna sertaneja. Que coisa linda. Ele ficou agora de fazer a Boiruna sertaneja engolindo uma cascavel”, explica no vídeo em que mostra o objeto realista.

Mauricio também possui um canal no YouTube e mostra outras peças confeccionadas por ele. Os animais são repletos de detalhes.

Recentemente, o artesão também mostrou o processo de produção de uma cobra de madeira por meio de um vídeo.

A Boiruna é grande em comprimento e pode atingir 2,24 metros. A cabeça é distinta do pescoço e além de comer cobras, ela também alimenta-se de roedores, pequenos mamíferos, e pequenos lagartos.

Os filhotes desta cobra são vermelhos e as pessoas podem confundir com a cobra-coral venenosa, o que leva ao abate por falta de conhecimento.

