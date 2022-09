Você viu? Filha de Steve Jobs postou meme, deu ‘alfinetada’ sobre o novo iPhone e viralizou na web

A filha caçula de Steve Jobs, Eve, viralizou nas redes sociais depois que deu uma “alfinetada” na nova linha de iPhones, lançada na semana passada. Ela fez uma postagem em seu Instagram e surpreendeu ao não se mostrar muito impressionada com as mudanças no smartphone da Apple, empresa da qual seu pai é cofundador. O assunto logo repercutiu na web (veja abaixo).

Eve Jobs, the daughter of Steve Jobs and Laurene Powell Jobs, reacts to today’s iPhone announcement on her Instagram. pic.twitter.com/bfn2VtbpsA — Yashar Ali 🐘 (@yashar) September 7, 2022

Na postagem, Eve postou um meme no qual um homem aparece mostrando uma camisa que ganhou de presente, mas que é exatamente igual à peça de roupa que ele já está vestido. Na legenda, ela escreveu: “Eu atualizando do iPhone 13 para o iPhone 14 depois do anúncio da Apple de hoje”.

A jovem, filha de Jobs com a empresária Laurene Powell, tem 24 anos e é modelo. Ela também é formada na área de tecnologia pela Universidade de Stanford, mas decidiu não seguir atuando na área.

Essa não é a primeira vez que ela fica em evidência por criticar um produto da Apple, empresa que o pai ajudou a fundar e na qual é considerado um verdadeiro ícone. Ela já afirmou que usa um iPhone por ele ser “uma bela lembrança” deixada pelo legado de Steve, que morreu em outubro de 2011.

Os novos iPhones, de fato, são bem parecidos com a geração anterior. Entre as novidades estão o chipset A15 Bionic, bateria de maior duração e uma mudança na nomenclatura dos modelos.

Caralho o 14 pro Max ta top #AppleEvent pic.twitter.com/dP3rTR21eL — Kauan Figueiredo  (@kauan_figueire) September 7, 2022

Nas redes sociais, internautas concordaram com Eve. “Mas ela mentiu?”, escreveu uma seguidora. Não faz sentido nenhum apresentar um novo iPhone todo ano quando é basicamente uma versão levemente ‘yassificada’ da anterior”, opinou outra.

