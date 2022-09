Vídeo mostra brilho de anaconda deslizando na água: ‘acredito que ela tenha uns 6 metros’

Uma sucuri grande foi registrada em imagens que mostram como ela desliza reluzindo nos raios de sol da margem de um rio. A cobra é a segunda maior do mundo e conhecida também como anaconda.

De acordo com o G1, a gravação foi feita no Rio Mogi Guaçu, no distrito de Taquaral, em Rincão (SP) por Cláudio Napoli, que passeava de barco no local.

Em entrevista, ele contou que morou em fazendas e já tinha visto cobras, mas nunca uma desse tamanho: “Eu tenho um barco que tem 5,5 metros e do lado do meu barco ela passava um pouco mais. Então, eu acredito que ela tenha uns 6 metros”, explicou.

Na gravação, é possível ver como a cobra desliza tranquilamente, mas que quando o barco se aproximou, ela se assustou um pouco e veio em direção a embarcação. Assustado também, o empresário decidiu ir embora.

Veja as imagens que mostram a sucuri:

Esse ano, um vídeo gravado no o Rio Araguaia, em São Miguel do Araguaia, no norte de Goiás, mostrou como uma sucuri pode assustar.

Nas imagens, é possível ver que o animal ficou incomodado com a aproximação do curioso e saiu da água para dar um bote.

Confira o resultado no vídeo a seguir e evite fazer o mesmo:

A sucuri não é uma cobra venenosa, mas mesmo assim, é importante procurar um hospital para que a limpeza da ferida seja feita e medidas sejam tomadas em caso de botes. Este animal tem muitas bactérias em sua boca e é importante evitar uma infecção.

Em caso de picada de uma cobra não identificada, o cuidado deve ser ainda maior e é preciso tomar medidas para reconhecer a espécie. O ideal é filmar ou fotografar a cobra com zoom, especialmente sua cabeça.

O Instituto Butantan informa que existe um tipo de soro específico para cada tipo de cobra e caso não seja identificada, é importante ficar atento aos sintomas.

Veja os principais sintomas que indicam que você levou uma picada de cobra venenosa: