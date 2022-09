Vídeo: homem é preso por colocar cachorro para ‘dirigir’ seu carro

Mais uma ‘brincadeira inofensiva’ gravada por internautas e postada nas redes sociais viraliza e acaba com alguém atrás das grades.

Desta vez foi em Israel, onde um homem foi preso depois que as autoridades tiveram acesso a um vídeo que viralizou nas redes onde é possível ver um cachorro no colo do motorista com as patas no volante, como se estivesse dirigindo o automóvel.

Pelo áudio, é possível notar que o motorista está dando risada e se divertindo muito com a brincadeira, e que não está só no automóvel. É possível ouvir pelo menos mais uma voz dentro do carro.

Segundo o jornal The Times of Israel, que publicou a notícia, o caso ocorreu na segunda-feira da semana passada, na aldeia árabe de Ein Naqquba, próxima a Jerusalém, e o homem detido tem cerca de 35 anos e chama Mein Nakuba.

תיעוד: בן 35 מעין נקובא נעצר לאחר שנתן לכלבו לנהוג ברכב@VeredPelman

(תיעוד: דוברות המשטרה) pic.twitter.com/Cte8YlNxmh — כאן חדשות (@kann_news) September 5, 2022

LEIA TAMBÉM: Mãe é duramente criticada por gravar vídeo em que cachorro aparece puxando cabelo da filha

No vídeo, e possível ver que o cachorro de médio porte está no colo do motorista, depois o corte da câmera mostra apenas o cão com as patas ao volante, enquanto o carro roda por uma rua secundária, já de noite. O limpador do parabrisa está acionado, provavelmente porque está caindo uma leve garoa, e um carro branco roda na frente deles.

A brincadeira acabou nas mãos das autoridades, que decidiram correr atrás e investigar o caso e após alguns interrogatórios descobriu que além de tudo o carro não possuía licença para circular, acusação que foi acrescentada à direção imprudente.

“Quem pratica esse tipo de ato coloca em risco a vida das pessoas. Continuaremos a agir para impor infrações graves de trânsito e processar suspeitos que ponham em risco os usuários das vias com suas ações”, disse a polícia em comunicado divulgado pelo jornal.