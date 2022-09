Morre mulher que teve tumor de 46 kg retirado em cirurgia de emergência no RJ; imagem é forte

A mulher que passou por uma cirurgia de emergência para a retirada de um tumor de cerca de 46 kg no Hospital São José do Avaí, em Itaperuna, no Rio de Janeiro, morreu na tarde de domingo (11). De acordo com o cirurgião geral Glaucio Boechat, que realizou o procedimento e acompanhou a paciente no período pós-operatório, ela sofreu uma parada cardíaca e não resistiu.

A cirurgia de emergência foi realizada no último dia 31. Desde então, ela apresentava quadro estável e estava com transferência programada para a enfermaria nesta segunda-feira (12). Porém, passou mal no domingo e acabou morrendo.

Na ocasião em que foi operada, o médico disse que a paciente, de 45 anos, media 1,53 metros de altura e estava pensado 150 kg. Ela deu entrada na unidade de saúde sentindo falta de ar por conta do tumor. Ao ser acionado para verificar o caso, Boechat decidiu fazer uma internação de emergência. Antes, a mulher foi submetida a exames de imagem.

Atenção - este conteúdo apresenta imagem forte abaixo:

Mulher teve tumor de 46 kg retirado em cirurgia (Reprodução/Instagram)

A cirurgia durou cerca de duas horas. O material retirado foi encaminhado para uma biópsia, cujo resultado deve sair entre 15 e 20 dias. Acredita-se, inicialmente, que o tumor tenha começado no útero.

Ainda segundo o médico, a paciente era natural da cidade de Volta Grande, em Minas Gerais, e atualmente morava em Itaperuna. Ela contou que vivia com o tumor há pelo menos 5 anos.

O cirurgião disse que o caso se destacou em sua carreira, de mais de 20 anos. “Foi o maior tumor que eu operei e certamente um dos maiores que alguém já operou. Não é todo dia que se faz uma cirurgia de um tumor desse tamanho, não”, disse ele, que agora lamentou a morte da paciente.

