Madrasta entrega enteada de 12 anos como pagamento em ponto de droga

Uma menina de 12 anos foi resgatada de um ponto de droga da cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, na última quinta-feira (9), após ser entregue pela madrasta como pagamento de uma dívida.

Segundo informações compartilhadas, a menor, cuja identidade foi preservada, além de ter sido deixada no local, acabou estuprada por um adolescente de 16 anos, que foi apreendido.

Na delegacia, o jovem afirmou que a relação sexual teria acontecido de maneira consensual, porém a informação foi desmentida pela menina de 12 anos, que contou que foi forçada pelo adolescente.

A história da menina de 12 anos

Anteriormente, a adolescente morava com a mãe biológica no estado de São Paulo, porém teve que se mudar e foi morar com o pai e a madrasta em Mato Grosso do Sul.

Sobre o resgate da criança, este foi feito pelo pai do menor, que soube através de uma vizinha o que havia acontecido e que ela tinha sido deixada no ponto de droga.

Agora, com o caso registrado na delegacia de Campo Grande, a Polícia Civil será a responsável por investigar os detalhes. Acredita-se que esta não foi a primeira vez que uma situação do tipo aconteceu.

Não há atualizações deste caso até o momento.

