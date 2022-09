Homem ‘se torna’ milionário do dia para a noite, mas devolve o dinheiro Reprodução - Clarín

O que você faria se abrisse sua conta e se deparasse com uma quantia equivalente a mais de R$ 250 milhões? Se esta pergunta te deixou curioso, trata-se do caso de Darren James, um homem de Luisiana, nos Estados Unidos, que “se tornou” milionário do dia para a noite.

Pai de dois filhos, James despertou um dia e ao revisar sua conta percebeu algo inusitado: um depósito de $50 milhões de dólares, o que o fez se tornar, mesmo que indiretamente, uma das pessoas mais ricas do mundo. “Foi uma loucura de ver, porque nunca vi tantos zeros juntos na minha vida”, disse o corretor de imóveis.

“Tudo o que pensávamos era em quem estaria batendo à nossa porta em breve. Só não conhecemos ninguém com tanto dinheiro para começar”, acrescentou James.

“Sabíamos que não era nosso”

Para evitar qualquer problema futuro, embora tenha pensado sobre como poderia gastá-la, Darren fez a devolução da quantia depositada por engano em sua conta. “Sabíamos que não era nosso. Não ganhamos com nosso trabalho, então decidimos fazer a coisa certa”, contou.

Assim como o dinheiro foi creditado em sua conta, rapidamente o valor foi devolvido ao banco, que após ser notificado, iniciou os trabalhos para o estorno do depósito.

Por sua vez, questionado sobre o que faria caso de fato recebesse tal quantia de maneira correta, ele respondeu: “Eu abençoaria outras pessoas, para lhes dar esperança de que há algo positivo neste mundo. Esse é o meu maior sonho”, finalizou.

Com informações do Clarín.

