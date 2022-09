Enfermeira revela o que dizem para os pais quando nasce um ‘bebê feio’

Uma enfermeira identificada como Miki viralizou no TikTok com um registro que supera as 650 mil visualizações, após compartilhar a frase que são orientadas a dizer para os pais quando nasce um bebê que os profissionais consideram “feio”.

Em seu relato, a jovem explica que recebeu as indicações “nas aulas de parto, na escola de enfermagem”. Na gravação, ela comenta que “se o bebê for fofo, você pode dizer que é fofo”, afirmou. Por outro lado, “se o bebê for feio, basta dizer [aos pais] que se parece com eles”, contou Miki.

Para esclarecer melhor o seu discurso devido à repercussão que teve, a enfermeira escreveu através de um dos comentários que ela particularmente não aplica esta técnica. Miki ainda afirmou que o bebê que aparece no início do vídeo é fofo.

Além das mais de 650 mil visualizações, a gravação recebeu diversas mensagens de internautas. Veja abaixo algumas delas:

“Eu apenas digo: “awwwn, oh meu Deus”

“Se alguém me disser que o futuro bebê se parece comigo agora eu sei”;

“Minha mãe me ‘colocou’ para fora depois de 16h de trabalho de parto seguido e a primeira coisa que meu pai disse foi ‘uau, o bebê parece um alienígena’”;

“Todos os recém-nascidos são tão fofos para mim, eles são meus favoritos”;

“Eu sempre digo que o bebê é fofo. Nunca sei dizer com quem ele se parece”;

“Bebês geralmente não parecem bem no 1º dia”;

“Minha mãe sempre me disse que se o bebê é feio, você tem que dizer: ‘ele/ela é tão precioso!’”.

Veja abaixo o registro que viralizou.

