Enfermeira erra ao escrever nome de bebê e irrita a mãe da criança

Uma mãe está passando por momentos inusitados depois que uma enfermeira acabou errando a “grafia diferenciada” do nome de sua filha ao preencher as documentações da menina na maternidade. Segundo seu relato, o nome da menina, que é aparentemente comum, acabou se tornando um grande problema.

Conforme a publicação realizada pela jovem mãe no TikTok, e compartilhada pelo The Mirror, ela teve a ideia de dar à filha um “nome comum”, mas com uma ortografia diferenciada. Katelyn Quintanilla afirma que, apesar de amar o nome da filha, ela odeia a grafia que escolheu.

“Tive minha filha aos 21 anos. Não tem nada de errado em ser mãe jovem, mas em algumas ocasiões acabamos não tendo maturidade suficiente para nomear nossos bebês e escolhemos seus nomes como se fosse o nome de um brinquedo ou animal de estimação”, começa a mulher.

“Dei a minha filha o nome de Khloe. Eu ainda amo o nome dela, mas fiz algumas alterações. Por exemplo, seu Khloe é com a letra K porque meu nome também começa com a letra K. E ainda defendo completamente essa escolha, mas depois disso... as coisas ficaram um tanto quanto estranhas”.

Ela se arrepende da escolha

Segundo a mulher, sua segunda mudança no nome da filha envolvia não necessariamente uma alteração na grafia, mas sim na pronúncia. “Em uma tentativa de ser ‘original’ eu coloquei duas letras E no nome dela, o que não é a pior coisa do mundo, mas quando a enfermeira veio com a papelada de registro... isso se tornou algo complicado”.

“Quando preenchi a papelada eu decidi acrescentar a representação gráfica do jeito que queria para o nome: ‘Khloeé’. Era só isso, e nada mais. Fiz questão de dizer a enfermeira que queria aquele acento no último E, e que ele precisava estar presente no registro”.

“Ela não tinha ideia de como digitar um acento agudo em uma letra, então, ao invés de pedir ajuda ou deixar em branco, ela decidiu colocar um apóstrofo! Agora o nome da minha filha passou de Khloeé, para Khloe’e! Tudo isso porque eu decidi que ela só precisava de um ‘acento’ em seu nome”, finaliza a mãe.

Rapidamente, diversas pessoas comentaram a publicação da mulher e compartilharam suas experiências: “Somos duas! Meu filho se chama J’Den, o que deveria ser Jayden... Tudo porque eu queria um nome com uma escrita única”.

“Minha mãe tentou me chamar de ‘Gisselle’, mas soletrou ‘Jissel’ e agora todos me chama de Bissel”, comentou outra pessoa.

“Meu marido se chama Donté, mas alguém escreveu errado no registro e ficou como Donate”, finalizou uma terceira.