Ela usou cinzas dos animais de estimação mortos para eternizá-los em sua pele

Uma mulher que dedica sua vida a cuidar e proteger animais decidiu eternizar seus animais de estimação mortos por meio de tatuagens especiais, realizadas com um pigmento que mistura a tinta de tatuagem com as cinzas dos bichinhos. Alexandra Ashe, de 35 anos, tem ao menos 30 tatuagens homenageando seus animais de estimação, das quais duas se destacam pela peculiaridade.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, Alexandra encontrou no cuidado com os animais uma forma de suporte para a recuperação do vício em drogas ao longo de sua adolescência. Livre das drogas há 5 anos, ela passou a cuidar de animais resgatados em um santuário que mantém junto a sua própria casa.

Entre suas diversas tatuagens homenageando os animais, duas se destacam: o gato malhado, Lamb, tatuado em seu braço direito, e a raposa bebê Matilda, tatuada ao lado de seu coração. “Ter as cinzas de Lamb e Matilda na minha pele significa que posso carregá-los comigo para sempre”, conta a mulher.

A ideia de fazer as tatuagens surgiu em 2019, depois que ela conheceu um pouco mais sobre as tatuagens memoriais que carregam as cinzas do homenageado. Sobre sua relação com Matilda e Lamb, ela revela:

“Resgatei Matilda em 2016. Ela era uma raposa bebê que tinha somente três patinhas e era incrível. Ela nunca agiu como uma raposa e era praticamente um cachorro. A adotei de outro santuário e soube que ela foi resgatada de uma fazenda que cria animais para obtenção de pele. Ela morreu inesperadamente aos três meses de vida”.

Amor e cuidado

Apenas 3 meses após a perda de Matilda, Alexandra precisou lidar com a morte de outro de seus animais. O gatinho Lamb, de 12 anos, foi vítima de um tumor cerebral e não resistiu ao tratamento.

“Eu ganhei Lamb apenas 1 ano depois que comecei a faculdade e ele era meu motivo para voltar para casa. Ele me seguia em todos os lugares e estava sempre ali para mim. Ele era o meu mundo”, conta a mulher.

Durante seu período de luto, uma amiga sugeriu que ela fizesse uma tatuagem de cremação, que mistura a tinta de tatuagem com uma pequena quantidade das cinzas do animal. “Eu nunca tinha ouvido falar nada parecido. Em 1 semana fui até o tatuador com as cinzas dos meus animais e tatuei Matilda no coração e Lamb no braço”.

“Eu agora posso ter eles sempre comigo. Meu tatuador conseguiu captar os pequenos detalhes que eram característicos dos dois.”, conta a mulher.

Após se casar, ela afirma que o marido também descobriu estar apaixonado por animais. “Ele nunca teve um animal de estimação, mas sempre quis ter um. Eu apenas permiti que ele liberasse essa paixão”.

Atualmente os dois possuem mais de 50 animais em casa, incluindo jacarés, lagartos, tartarugas, esquilos voadores, gatos e até mesmo cobras venenosas.