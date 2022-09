Ela descobriu que a tia se casará no mesmo dia e lugar que ela, mas 1 hora depois

Uma noiva se viu em uma situação inusitada ao descobrir que uma das tias de seu noivo decidiu se casar apenas 1 hora depois do seu casamento, e no mesmo lugar que ela se casará. Chateada com a situação, a mulher afirma que a tia de seu companheiro está tentando ofuscar a celebração dela de todas as formas possíveis.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a noiva deverá se casar na casa dos pais de seu companheiro, que também abrigará a celebração da tia do noivo apenas uma hora depois do casamento deles. Em relato compartilhado no Reddit, a noiva afirma que em momento algum a mulher pediu a eles para utilizar a estrutura e o local no mesmo dia.

De forma anônima a noiva conta: “Minha cunhada recebeu uma mensagem de sua tia enviando um convite para seu próprio casamento, que será realizado no mesmo dia e local que o meu casamento! Apenas 1 hora depois”.

“Ela não perguntou nada para nós, mesmo tendo nos visto no último sábado! Estamos pensando em mudar nosso casamento para outro local!”, comentou a noiva.

A atitude da tia foi questionada

Segundo relato da noiva, ela e o companheiro ficaram completamente irritados com a situação, mas logo perceberam o motivo da mulher ter escolhido o local e a data para se casar.

“Estamos completamente irritados com a situação, acreditamos que ela está tentando usar todas as minhas coisas. Além disso, não estou planejando manter a decoração e muito menos a estrutura por lá”, conta a mulher.

Para os usuários do Reddit, a atitude da mulher deixa bem clara a sua intenção: “Isso é extremamente egoísta por parte dela! Ela está tentando se aproveitar do casamento do próprio sobrinho”.

“Claro que ela está querendo usar a estrutura, decoração e até mesmo a recepção do seu casamento! Ela acha que está ganhando um casamento gratuito. Não consigo imaginar alguém ser tão horrível assim. Ela vai arruinar o seu dia o fazendo ser dela”, comentou outra pessoa.

“Mude seu local e se certifique de que ela não receberá um convite para o casamento! Também não diga a ela sobre seus planos e adie o envio dos convites até que ela envie os dela”, sugeriu outra.