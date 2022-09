Ela afirmou que a atitude dos vizinhos colocou em risco a vida do seu cão

Uma mulher ficou chocada com a atitude de seus vizinhos e com a forma como eles lidaram com isso mesmo sabendo que suas ações impactariam diretamente os moradores da casa ao lado. Segundo seu relato, eles apenas removeram a cerca que separa as duas casas sem ao menos avisá-la de seus planos.

Irritada com a situação, a mulher buscou ajuda em um tópico criado no Mumsnet. Sua história, compartilhada pelo The Mirror, revela seu ponto de vista sobre a situação em questão.

De forma anônima, a mulher conta que se espantou ao descobrir que seus vizinhos removeram a cerca que separa as duas casas, deixando o terreno aberto e o campo livre para seu cachorro fugir caso ela não tivesse percebido a alteração no quintal.

“O que vocês fariam se o vizinho estivesse trocando a cerca do jardim e não te avisasse da situação mesmo sabendo que você tem um cachorro e que o procedimento levaria aproximadamente 2 dias para ser finalizado”?

“Além disso, e se eles colocassem uma escada no seu quintal para acessar algumas partes de cerca viva sem ter a sua permissão? Como vocês reagiriam a isso”?

Segundo relato da mulher, foi exatamente isso o que aconteceu em sua casa ao longo dos últimos dias. E, apesar de não ter um relacionamento próximo com os vizinhos, ela apenas esperava que eles comunicassem os planos de mudança para ela poder se preparar.

Ela não sabe o que motivou a decisão

Sem entender a postura dos vizinhos, que deixaram seu cachorro vulnerável a uma fuga, a mulher desabafa: “Eu realmente não sei o que fiz para eles. Só nos falamos uma única vez e sei que ele é um homem forte, enquanto eu sou uma mulher quieta que mora sozinha com seu cão”.

Rapidamente, os comentaristas passaram a interagir com a publicação da mulher: “Ele parece te achar irrelevante, infelizmente. É um comportamento chocante principalmente sabendo que deixaria você e seu cão vulneráveis”.

“Sim, ele agiu de forma irracional! Parece que eles sabiam que estavam fazendo algo errado e decidiram não falar com você por saber isso”, comentou outra pessoa.

“Acho que se a cerca for deles, eles não tinham obrigação de te avisar sobre a troca, você ter um cachorro não é problema deles, somente seu. No entanto, eles não deveriam ter entrado na sua propriedade sem ter a sua permissão”, finalizou um terceiro.