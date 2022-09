Doador de esperma afirmou ser pai de 50 crianças e ter mais 15 a caminho

Um americano de 30 anos afirmou ser pai de ao menos 50 crianças e ter mais 15 ‘filhos’ a caminho, depois de abrir um negócio diferenciado como ‘Doador de Esperma’ para mulheres que desejam engravidar e enfrentam algum problema de fertilidade junto a seus parceiros.

Segundo Kyle Gordy, a doação de esperma deixou de ser uma atividade puramente comercial e acabou se tornando uma espécie de “hobby”, por meio do qual ele consegue “ajudar famílias”.

Em uma publicação realizada pelo The Mirror, Kyle afirma que seus serviços foram oferecidos de forma gratuita por diversas vezes após ele receber mensagens de mulheres que o encontram pelo Instagram e pedem ajuda para ter um filho.

Mais de 50 filhos depois, ele agora desenvolveu um novo método para doar seu esperma, uma espécie de “Fertilização in Vitro” (FIV) realizada em parceria com uma clínica filipina especializada em fertilidade e na técnica em questão.

“Eles me levam até lá para doar meu esperma de forma ‘fresca’ o que o torna praticamente imbatível”, revela Kyle.

“Iremos criar um perfil contando sobre mim, e eles irão disponibilizá-lo online junto com algumas fotos minhas e respostas feitas por mim em um questionário básico. Se me escolherem, farei duas doações por vez junto com testes de contagem de esperma e ISTs que são realizados na própria clínica”, conta.

A parceria entre Kyle e a clínica começou a ser idealizada antes dos bloqueios causados pela pandemia, mas somente a poucos meses ela de fato saiu do papel. “Enviei uma mensagem para eles no começo do ano e eles disseram que estavam voltando as atividades, mas que não estavam tendo muita procura no momento”.

Serviço pago

Apesar de realizar algumas doações voluntárias, Kyle revela que o novo procedimento, feito na Ásia, envolve um alto custo para as mulheres que desejarem adquirir seu esperma. No entanto, ele também afirma que elas não se importam com os custos uma vez que seus serviços são “diferentes”.

“Eu ofereço mais do que um banco de esperma. Acredito que sou popular porque as pessoas podem me conhecer e sou aberto a conversar com elas. Sempre me esforço para estar perto das pessoas ao invés de fazê-las virem até mim, e levo a sério todas as etapas do processo”.

Leia também: Ela foi criticada por não comparecer ao casamento da amiga após dar à luz

“Enquanto a maioria das pessoas faz os testes uma vez por ano, eu os faço até cinco vezes por ano! Sou profissional e explico o processo com a maior clareza possível. Sou melhor do que um banco de esperma porque prezo pela qualidade e não pelo custo”, afirma Kyle.

Apesar de gostar de estar próximo das futuras mães de seus filhos e de conversar abertamente com os casais, sua parceria com a clínica não permitirá isso. No entanto, ele espera que as pessoas confiem no processo e na clínica após verem seu perfil e pesquisarem seu nome.

“Atualmente tenho mais de 15 filhos a caminho e estou fazendo o melhor trabalho possível. Amo todos os meus filhos”, finaliza.