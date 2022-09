“Bora Bill”: Veja o vídeo e entenda o meme que ganhou as redes sociais nos últimos dias

O técnico de futebol amador Bill Morais acompanhava um jogo de várzea em Croatá, no interior do Ceará, e não imaginou que iria ficar famoso nas redes sociais. Um vídeo em que ele aparece sendo “irritado” pelo narrador da partida, que é seu amigo, viralizou na web e já rendeu vários memes (veja abaixo). O sucesso foi tanto que os envolvidos foram até convidados a participar do festival Rock in Rio, realizado no Rio de Janeiro.

Melhores momentos do BORA BILL pic.twitter.com/ai3ErZo1e0 — 𝕸𝖆𝖙𝖍𝖊𝖚𝖘 (@matheusbntg) September 6, 2022

No vídeo, retirado de uma transmissão da TV 100 Futuro, um canal que transmite jogos de futebol amadores da região de Croatá, o narrador Marcos Gonzales falava sobre o jogo quando, ao perceber a presença do amigo na beira do campo, começou a gritar: “Bora Bill”. O homem olha de volta, sério, e os gritos continuam: “Bora ‘Fi’ do Bill” e “Ali a mulher do Bill”.

As imagens logo ganharam as redes sociais e rapidamente teve milhares de menções. Muitos internautas fizeram memes e incluíram a frase nas mais diversas situações (veja a repercussão abaixo).

O destaque foi tão grande que Bill e Marcos, ambos moradores de Croatá, que agora ganharam milhares de seguidores nas redes, foram convidados pelo Tik Tok para participar do Rock in Rio.

“Eu, meus irmãos Marcos Gonzalez e Morais [que infelizmente não poderá ir] estamos muito felizes e cheios de gratidão por todas essas oportunidades. Acompanhe essa aventura que vai começar já já nos nossos stories”, compartilhou Bill nas redes sociais.

Veja abaixo os memes com a frase ‘Bora Bill’:

7 DE SETEMBRO DE 2022 📰

DIA DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL! 🇧🇷

BORA BILL! ⚽ pic.twitter.com/ntN7uaCmNw — Gol de Placa Futebol Clube (@goldeplaca_fc) September 7, 2022

Kkkkkkk fico bom demais pic.twitter.com/HXZREJECOJ — BORA BILL (@boraabil) September 9, 2022

sem aguentar mais esse bora bill pic.twitter.com/wX32k1n08q — Acervo Nazaré (@acervonazare) September 12, 2022

Fãs do Black Sabbath ainda nutrem a esperança de que Ozzy, Tony e Geezer peguem o telefone e digam: "Bora, Bill!" — Van do Halen - #ForaBolsonarogenocida (@VanDoHalen) September 10, 2022

Eu quando ver alguém falando "bora Bill" pic.twitter.com/5Ie1NSBVmj — Lucas (@red_storm06) September 11, 2022

Se eu não gostava do meme, agora passei a gostar!! BORA BILL pic.twitter.com/KCynrGcs2V — Tadashi (@tadashiuuuu) September 12, 2022

Lancei o "Bora Bill" na rave, olha no que deu 😂😂😂@dropdelic pic.twitter.com/BQ49x0sV1F — Água Verde 💚 ✠ (@greenwaterdj) September 12, 2022

Bora Bill, Bora Muié do Bill



O povo falando e falando só me vem a cabeça isso pic.twitter.com/PImb43bFTf — Alex Barreto (@_alexbarreto_) September 11, 2022

