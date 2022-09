Vídeo mostra como cobra píton de quase 4 metros invadiu banheiro

Em alguns lugares, encontrar um animal selvagem em casa pode assustar, mas não é algo tão incomum assim. Mais uma vez, uma cobra foi encontrada em um banheiro de uma residência da Tailândia. O momento foi gravado e se tornou viral nas redes sociais.

De acordo com o portal First Post, as imagens mostram a cobra deslizando pelo banheiro, enquanto é observada por dois gatos de estimação, que não sabem o perigo que correm.

A cobra foi removida com segurança por dois capturadores de animais e estima-se que media quase 4 metros de comprimentos.

A hipótese é que a píton entrou no banheiro pelos canos do esgoto. Um vídeo da National Geographic mostra como ratos podem fazer isso facilmente.

Em setembro de 2020, um jovem tailandês de 18 anos chamado Siraphop Masukarat, se tornou notícia no mundo todo depois de ser atacado por uma píton enquanto estava sentado no vaso sanitário.

Outro tailandês de 45 anos, teve mais sorte e ao sentir que foi “cutucado” por algo quando se sentou no vaso sanitário, avistou uma píton e pediu ajuda.

O vídeo de um profissional realizando a captura habilidosa da cobra surpreendeu nas redes:

