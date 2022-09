Noivo insiste em proibir crianças em seu casamento, o que inclui suas enteadas

Uma mulher está completamente inconformada com o pedido de seu noivo para que o casamento deles seja uma celebração “livre de crianças”. Segundo ela, isso incluiria até mesmo suas filhas que o consideram como um pai.

Conforme a publicação realizada pela mulher no Reddit e compartilhada pelo The Mirror, a mulher decidiu contar sua história de forma anônima e pedir a ajuda de outras pessoas sobre como agir.

“Antes de conhecer meu noivo eu era mãe solteira de duas meninas, que tem 12 e 14 anos respectivamente. Elas são minha prioridade desde seu nascimento e faço tudo o que posso para vê-las sorrir”, conta a mulher.

“Quando meu noivo apareceu, elas imediatamente o adotaram como seu pai e ele até mesmo se refere a elas como sendo parte dele. Nós vamos nos casar em pouco tempo e ele insiste em querer um casamento sem filhos, fazendo até mesmo sua família se comprometer com isso”.

A regra se aplicaria as filhas da noiva

A situação entre o casal começou a se complicar depois que ela soube que a proibição também se estenderia às filhas dela. “Depois de levar minhas filhas para comprar vestidos, eu voltei para casa e mostrei a eles a roupa que elas usariam no casamento. Ele ficou quieto e me chamou de lado pouco tempo depois”.

“Ele me disse que as minhas filhas também estão incluídas na regra e que se a família dele descobrir isso, ele terá um problema pois vão acusá-lo de ser um ‘capacho meu’. Eu disse que é inaceitável pensar que eu concorde em ter um casamento sem as minhas filhas”, conta a mulher.

“Disse a ele que não abriria mão disso e ele explodiu e me acusou de não ter respeito por ele e por sua família. Eu então perguntei se a regra era pelo fato das meninas não serem filhas biológicas dele, e ele ficou quieto e disse apenas que eu sei o quanto ele as ama”.

Desde então o homem passou a se distanciar da noiva e das filhas dela, que rapidamente perceberam que algo estava errado. Pedindo a opinião dos demais usuários da plataforma, a mulher pode ter recebido alguns comentários difíceis de ler.

“Esqueça tudo o que aconteceu até agora. Ele claramente está mostrando que caso você não ceda aos desejos dele, ele está disposto a machucar suas filhas para te punir”, comentou uma pessoa.

“Cancele o casamento imediatamente e busque por um aconselhamento de casal!”, sugeriu outra que em seguida completou: “Ele está dizendo que as suas filhas não são tão importantes para ele quanto você imagina”.