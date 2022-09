Motorista coloca cachorro para ‘dirigir’ carro em vídeo e história terminal mal

Um vídeo ganhou as redes recentemente depois que um homem colocou seu cachorro para “dirigir” um carro em Israel. E o que começou com um momento de risadas dentro de um veículo, terminou em um caso de polícia. Vamos entender os detalhes?

De acordo com informações levantadas, após a repercussão das imagens, o motorista, de 35 anos, acabou detido pela polícia e agora enfrentará a acusação de “condução imprudente de veículo”, uma vez que foi registrado seguindo com o carro pelo trajeto com o animal diante do volante.

Somado a isso, depois das prévias investigações, os oficiais descobriram que o veículo não contava com a documentação em dia para poder circular, o que agravou a situação do homem detido, identificado como Mein Nakuba.

Através de um comunicado, a polícia repudiou a iniciativa do homem. “Aqueles que praticam este tipo de ato colocam em risco a vida das pessoas. Continuaremos a agir para impor infrações graves de trânsito e processar suspeitos que ponham em risco os usuários das vias com suas ações”, finalizou.

Veja a seguir o vídeo que foi compartilhado no Twitter e que já soma mais de 50 mil visualizações. (Se não conseguir visualizá-lo, não se preocupe e basta que acesse o seguinte link).

תיעוד: בן 35 מעין נקובא נעצר לאחר שנתן לכלבו לנהוג ברכב@VeredPelman

(תיעוד: דוברות המשטרה) pic.twitter.com/Cte8YlNxmh — כאן חדשות (@kann_news) September 5, 2022

