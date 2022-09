Homem faz piada com casal se beijando na rua e descobre que era sua filha Reprodução - TikTok

O que para um homem era a oportunidade perfeita para fazer uma piada com um casal de adolescentes que estava se beijando na rua, se tornou uma verdadeira surpresa depois que ele descobriu que uma das pessoas que estava no local era na verdade sua filha.

Ao analisar a gravação, que já supera as 170 mil visualizações desde que foi publicada, é possível ver que o homem está sorridente e em meio a gargalhadas entre amigos, diz em espanhol: “Ei, companheiro, já pode soltá-la que ela sabe caminhar”.

No entanto, poucos segundos depois, o mesmo homem olha novamente para o casal e perde totalmente o sorriso ao perceber que era sua filha quem estava com outra pessoa.

Rapidamente, então, ele desce do veículo e com um cinto na mão traz a filha para dentro do veículo, enquanto seus companheiros que o acompanhavam anteriormente seguem rindo da situação.

Não foram revelados detalhes sobre qual local do México o fato aconteceu, mas as imagens por si só demonstram todo o ocorrido.

