Ela foi criticada por não comparecer ao casamento da amiga após dar à luz

Uma mulher ficou extremamente revoltada depois de ser considerada uma “péssima amiga” por não comparecer ao casamento de sua melhor amiga. Segundo ela, a celebração aconteceu somente 3 meses após ela dar à luz seu bebê.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher decidiu desabafar sobre a situação por meio de uma postagem feita no fórum online Mumsnet. Em seu relato ela explica que passou por momentos traumáticos no parto depois que seu bebê nasceu quase 1 mês antes do previsto.

“Anunciei minha gravidez pouco antes do ano novo e minha melhor amiga anunciou seu noivado apenas dois dias depois. Ela esperava que eu fosse sua madrinha e disse que eu precisaria me espremer em um vestido para seu casamento, que acontecerá em outubro”, conta a mulher.

“Em janeiro eu compartilhei minhas preocupações com ela, disse que não tinha certeza se conseguiria participar do casamento por ser apenas 3 meses depois da data prevista para o parto do meu bebê. Como ela mora a mais de 5 horas de mim, disse a ela que não me sentiria a vontade de viajar tão cedo com meu bebê”, revela a mulher.

Depois de sua recusa inicial, a irmã da noiva entrou em contato com ela pelo facebook e a acusou de ser uma amiga ruim por se recusar a estar presente para o casamento de sua melhor amiga.

“Eu estava grávida e isso me machucou emocionalmente, então decidi tentar manter a paz e me entender com minha amiga. Expliquei que iria esperar ver a evolução da minha gestação e o meu pós-parto, para então decidir se conseguiria comparecer a seu casamento como convidada”.

As coisas não saíram como o esperado

Em seu relato, a jovem mãe revela que acreditou ter apaziguado os ânimos da amiga, e da irmã dela, ao explicar seu lado e propor uma solução, no entanto as coisas saíram do controle após o parto, que aconteceu algumas semanas antes do previsto.

“Meu bebê está atualmente com 11 semanas, ele nasceu 3 semanas antes do esperado e foi um parto bem difícil e emocionalmente traumático. Ainda estou superando as sequelas emocionais e físicas. Minha amiga se casa mês que vem e assim que soube do nascimento me deu um ultimato sobre a minha presença na ocasião”.

“Eu recusei e informei que não estava confortável em viajar uma longa distância com um bebê prematuro. A irmã dela começou a me atacar de forma agressiva e me bloqueou para que eu não pudesse me defender”, conta a mulher.

“Depois de me sentir derrotada e humilhada, disse a minha amiga que vou sozinha ao casamento e deixarei a bebê com seu pai, porque estou cansada de ser considerada uma pessoa ruim por colocar minha família em primeiro lugar. Isso não foi o suficiente e agora ela me acusa de estar querendo ir só para ‘limpar minha barra’ com sua irmã”.

Para os usuários do Reddit, a noiva não está sendo compreensiva com a própria amiga: “Isso é horrível e é decepcionante saber que sua amiga não está agindo de forma compreensível com você. A irmã dela é quem está agindo de forma vergonhosa. Acho que você tem que fazer o que acha certo para você e sua família”.

“Entendo que ela esteja magoada por você não estar por perto, mas ela deve ser capaz de superar isso. Muitas pessoas viajam com bebês, mas nem todas se sentem confortáveis com isso”, comentou outra.

“Eu não iria unicamente pela reação dela e da irmã dela, e faria questão de dizer isso a elas”, finalizou uma terceira.