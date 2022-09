Recentemente detalhamos a história de uma jovem que decidiu seguir os passos do pai e trabalhar no ramo da construção. No entanto, ela acabou encontrado um desafio inesperado: ser considerada bonita demais para o trabalho.

Como detalhado pelo site The Sun, a americana Melissa Borsellino trabalhou em um bar por muito tempo.

Contudo, a jovem de 27 anos decidiu entrar no novo ramo e sair de sua zona de conforto. Adotando o macacão e trabalhando em canteiros de obras.

Sua aparência é conhecida por causar confusão e dúvidas no ramo predominantemente masculina e já escutou de que seria ‘bonita demais’ para o ramo.

Considerada ‘bonita demais para o trabalho’, jovem revela como como faz para ignorar os ‘comentários irritantes’

“A transição de gerente de bar para gesseira não foi fácil. Eu não conseguia nem levantar um saco de materiais quando comecei, então entrei na academia e em poucas semanas estava jogando por cima do ombro”, contou.

Mas não eram apenas as tarefas físicas, Melissa teve que se ajustar, mas também os comentários ‘irritantes’.

“Eu tive que ganhar respeito, mas estou melhorando a cada dia para ignorar as situações constrangedoras”, revelou ela.

“Não importa o que os outros pensam sobre empregos que não são estereotipados para mulheres. A única coisa que importa é ser feliz no local de trabalho e continuar a prosperar.”

