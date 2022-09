Vizinho estaciona em vaga alugada por mulher e a deixa enfurecida

Um casal ficou enfurecido ao descobrir que seu vizinho está utilizando a vaga de garagem alugada por eles. Ao confrontar o homem, eles ficaram extremamente surpresos ao descobrir a justificativa dele para os erros constantes.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher decidiu contar sua história no Reddit.

De forma anônima ela explica que em algumas ocasiões encontraram um carro “não identificado” estacionado em uma vaga de garagem alugada por eles. “Nós moramos em um conjunto de apartamentos onde existem algumas vagas de estacionamento cobertas que precisam ser alugadas pelos inquilinos”.

“Cada vaga gera uma taxa extra que é incluída no nosso aluguel. Estacionar fora dessas vagas é praticamente impossível, o que faz com que a pessoa precise buscar locais de estacionamento mais afastados”, conta.

“Uns meses atrás nós notamos que tinha um carro aleatório estacionado no nosso espaço. Como não reconhecemos o carro e não conseguimos entrar em contato com nosso síndico, nós decidimos rebocar o carro. No dia seguinte fomos contatados pela administração que não identificou o dono do veículo”.

Eles identificaram o dono do carro

Segundo a mulher, a verdade sobre o dono do veículo foi descoberta quando eles notaram o homem deixando seu apartamento apenas alguns dias depois. No entanto, isso não o fez mudar de atitude.

“Ao longo de dois meses ele estacionou outras 2 vezes na nossa vaga e em outras vagas alugadas. Não o rebocamos porque ele saía antes de chegarmos. Ontem foi a quarta vez que o pegamos estacionado em nossa vaga, mas agora conseguimos contato com o síndico que exigiu a remoção do veículo”.

“Ele se desculpou e disse que rebocar o carro dele foi desnecessário. Eu estava cansada e irritada então afirmei que era a quarta vez que ele fez isso e ele insistiu que teria deixado um bilhete ao invés de rebocar o veículo”, conta a mulher.

As coisas pioraram quando ele apresentou sua justificativa: “Ele disse que trabalha no turno da madrugada e que as vezes fica confuso sobre seu local de estacionamento. Eu disse a ele que se ele estava confuso sobre onde estacionar então que não deveria nem mesmo pegar o carro para dirigir”.

“Ele me xingou baixinho e depois eu ainda fiquei de olho pela varanda para ver se ele não tentava fazer algo com meu carro”, finaliza.

Para os usuários da plataforma, ela está completamente correta em sua atitude: “Você paga pela vaga e está certa sobre ele não poder dirigir se não consegue distinguir sua própria vaga de estacionamento”.

“Parece que ele está acostumado a fazer esse tipo de coisa e deveria ter aprendido a lição depois de ter sido rebocado pela primeira vez”, finalizou outra.