Vídeo mostra como pescador tira anaconda da água com as próprias mãos por uma boa razão

A integridade e liberdade de animais selvagens são protegidas por leis ambientais, mas um pescador usou as próprias mãos para tirar uma sucuri do rio por uma boa razão.

A cobra que também é conhecida como anaconda, estava presa em uma rede de pesca no rio de Itarumã, no sudoeste de Goiás.

Luis Cláudio Rodrigues é o guia de pesca que deu de cara com a maior cobra do Brasil em apuros. Ele usou uma faca para cortar a rede que chegou a ferir o animal.

“Desliga o motor para mim. Está cortando toda ela aqui”, diz ao identificar que a cobra esta machucada pela pressão da rede.

Mesmo debilitada, a sucuri mostra que tem força e tenta escapar. No final do vídeo, ela aprece sendo devolvida para água e nadando livremente.

“Anaconda pantaneira”, comemoram os pescadores que ajudaram a cobra a voltar para a natureza.

Veja as imagens:

A sucuri é uma cobra ágil e forte, principalmente as fêmeas que são as maiores da espécie. No entanto, ela não representa perigo aos humanos.

Os ataques são raros, mas um garoto no interior de São Paulo escapou de um acidente com uma sucuri quando tinha apenas 8 anos.

A criança foi atacada em 2007 por uma cobra sucuri de cerca de cinco metros em uma propriedade rural em Cosmorama, a 500 km de São Paulo. O avô da criança, Joaquim Pereira, de 66 anos, foi quem a salvou o neto em uma luta que durou meia hora.

“Ela me derrubou, me mordeu, foi se enrolando e começou a me enforcar”, explicou o menino atacado e que levou 21 pontos no peito devido ao bote.

