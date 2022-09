Rock in Rio: ator ‘dribla’ segurança do evento, dorme na Cidade do Rock e vê segundo dia sem pagar

Kadu Schons no Rock in Rio (Foto: Reprodução/TikTok)

Um ator está viralizando nas redes sociais por ter conseguido supostamente driblar a segurança do Rock in Rio para permanecer dentro da Cidade do Rock durante a madrugada e ter acesso ao segundo dia de evento sem pagar nada.

Kadu Schons, que participou da novela da TV Globo “Além do Tempo”, postou um vídeo em sua conta no TikTok contando a “façanha”.

“E eu que dormi escondido no Rock in Rio um dia antes do show do Justin porque estava sem ingresso”, contou ele, mostrando imagens de como foi sua noite por lá.

Ele resolveu se esconder atrás de banheiros e outros esconderijos. Durante a manhã, pediu para que um amigo - que já iria ao show de Justin Bieber - levasse roupas e desodorante.

Quase sem bateria, ele conseguiu encontrar com o amigo e curtiu normalmente um segundo dia de festival. “Tá maluco, não ia perder esse show por nada”, finalizou seu depoimento.

O vídeo ultrapassou 5 milhões de visualizações no TikTok e está viralizando em outras redes sociais, como o Twitter. Assista:

tô chocada com o menino que dormiu escondido no rir so p assistir os shows de domingo KKKKKKKKKKKKK VEI foi simplesmente genial — regina george (@valamideuso) September 6, 2022

Rock in Rio segue com dia focado em punk e emo

Embora já tenham estado no Brasil três vezes, essa é a primeira vez do Green Day na Cidade do Rock. O show deve se concentrar nos grandes hits da banda, como “Boulevard of Broken Dreams”, “Basket Case” e “American Idiot”.

Quem também sobe ao palco do Rock in Rio pela primeira vez é a banda Fall Out Boy. Apesar disso, os estadunidenses já se apresentaram em praticamente todos os continentes, exceto a Antártida.

Billy Idol se apresenta pela segunda vez no Brasil, sendo sua única passagem anterior no país também no Rock in Rio, em 1991, durante a segunda edição do festival. Um dos percursores do pop punk no mundo, ele aproveitou a estadia no país para participar de mais um festival, o Popload Gig, realizado na última quinta-feira (8) em São Paulo e ainda conheceu o cantor Supla.

Quem completa a programação do Palco Mundo são os brasileiros da Capital Inicial. Os brasilienses tem uma longa história com o festival carioca ao longo de seus 40 anos de carreira, sendo esta a oitava apresentação no Rock in Rio - considerando as edições fora do país.

