Mulher fica apavorada ao descobrir ‘misteriosa marca de mão’ em suas costas após o banho; confira fotos

Uma mulher ficou apavorada quando saiu do chuveiro e viu uma misteriosa marca de mão em suas costas.

Hari Beavis teve uma sensação sinistra quando notou a marca logo abaixo de seu ombro no lado direito de suas costas, como detalhado pelo site Daily Star.

“Estou prestes a mostrar a vocês a coisa mais bizarra de todas”, disse ela a seus seguidores no TikTok.

“Acabei de sair do banho, fiquei no sol a manhã inteira editando, então usando as duas mãos no laptop e no telefone.

“Eu não toquei minhas costas nem nada. Estou realmente assustado.”

Como informado pelo site, tendo pensado que poderia ser uma “marca de mão fantasma”, ela ficou realmente preocupada.

Mas os espectadores foram rápidos em garantir a ela que não há nada de sinistro nisso e é principalmente uma marca de bronzeado.

“Deve ser um contorno bronzeado de onde você tocou suas costas”, sugeriu um internauta.

Hari então percebeu que se assustou com seu erro, dizendo: “Sou uma idiota. Obrigada, não estou mais com medo”.

Ainda de acordo com as informações, outros usuários disseram que a situação de Hari lhes deu ideias para brincar com seus amigos. Confira:

Casper is that you?https://t.co/bg2yY9lncl — Daily Star (@dailystar) September 7, 2022

Texto com informações do site Daily Star