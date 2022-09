Mulher cria regras para marido após ele comprar uma moto; entenda

Uma mulher veio a público, nesta quinta-feira (8), através de seu perfil no Reddit e desabafou sobre seu marido ter comprado uma moto sem consultá-la antes. Contudo, o problema não foi a compra em si, mas a preocupação causada na autora do relato.

“Meu marido, sem que eu soubesse, comprou uma motocicleta de seu melhor amigo no trabalho. É um Honda robusto e antigo, desde o início, em condições quase perfeitas”, iniciou ela através do usuário u/reluctantmotormama.

“Estou horrorizada. Minha mãe é enfermeira e nos criou para acreditar: ‘Temos uma palavra no pronto-socorro para motociclistas, nós os chamamos de doadores de órgãos’. Fiz meu irmão e eu prometermos nunca andar ou pegar uma”, continuou.

De acordo com o relato, a mulher tem um bebê de seis meses em casa, sendo seu primeiro filho com o marido.

Combinado não sai caro – quando as duas partes concordam

Inicialmente, ela solicitou ao companheiro que devolvesse o veículo, mas foi convencida de que era o sonho da vida dele, além de poder economizar com gasolina. Embora tenha concordado, a mulher decidiu criar uma regra.

Para ela, o marido não poderia ultrapassar 40 quilômetros por hora, além de não ir muito longe do bairro, devido às estradas laterais e perigosas.

“Eu disse que ele também pode levá-lo até o lago onde ele e seu amigo vão pescar, se prometer que não vai ultrapassar e ficar fora da estrada” disse ela.

Com todas as regras impostas, o marido se incomodou e a acusou de ser controladora por sugar toda sua diversão com o novo “brinquedo”.

“Tudo o que consigo enxergar é ele esparramado por todo o asfalto e nossa filha me perguntando: ‘Por que meu papai está no céu?’ um dia”, desabafou ela. Em seguida, a mulher questionou se estaria sendo “boba” por impor essas questões para o companheiro.