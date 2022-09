Gato cego rejeita ‘resgate’ e decide que ficaria onde estava desde o primeiro instante (Jada Hamby/Reprodução/Extraído do The Dodo)

Jada Hamby encontrou um gatinho atrás de sua loja em março e preocupou-se com o animal. Rapidamente ficou claro que o felino era diferente dos demais: além de cego, o bichano possuía deficiência auditiva. Relato extraído do portal The Dodo.

Hamby e os funcionários da loja prontamente contataram diferentes entidades de resgate animal para ver se podiam ajudar. Contudo, os planos do animal eram outros.

“Os resgates vieram em várias ocasiões e tentaram diferentes métodos de prendê-lo”, disse Hamby ao The Dodo. “Ele era esperto demais para todos os truques deles!”

Embora tentassem resgatar o animal, cujo nome passou a ser Dumpster (Lixeira, em tradução livre) por causa de onde foi encontrado, o gatinho não permitiu que ninguém o tocasse e parecia estar entusiasmado.

Foi possível entender que Dumpster se sentia seguro e satisfeito de onde estava. Embora as entidades de resgate entendessem que poderiam prendê-lo, resolveram que a melhor saída seria castrá-lo e devolvê-lo ao local ao redor da loja.

“[Ele] conhece a área e, como você pode imaginar, isso é muito importante para um gato cego”, disse Hamby.

Cuidados com o bichano

O cantinho do gato era bem cuidado por Hamby e seus funcionários. Eles entraram em contato com um veterinário para verificar a saúde de Dumpster, além de alimentá-lo regularmente sob supervisão de todos no local.

“Ele adora descansar ao sol em cima de nossas caixas e tem abrigo da chuva”, disse Hamby. “Ele nos cumprimenta todas as manhãs miando e exigindo seu café da manhã! Ele é um gato muito vocal e adora conversar conosco.”

Embora não se sinta confortável sendo tocado, Dumpster recentemente permitiu que um dos funcionários o acariciasse pela primeira vez.

“Não temos certeza se foi uma carícia consensual ou se nosso cara do armazém foi capaz de ser mais sorrateiro, mas estamos contando como uma vitória de qualquer maneira”, disse Hamby.

O importante no momento é a saúde e comodidade de Dumpster. No dia em que ele decidir sobre não querer mais habitar ao redor da loja, os funcionários saberão o que fazer para ajudar o animalzinho.