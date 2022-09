Ela pensa em nomear a filha em sua homenagem, mas teme a reação dos familiares

Uma mãe está se questionando sobre sua decisão de batizar a filha com seu próprio nome. Segundo ela, algumas pessoas podem considerar sua atitude como sendo egoísta.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher contou sua história no Reddit, onde pediu a opinião dos demais usuários da plataforma.

Explicando sua situação, ela conta que gostaria de nomear a filha como Kayla, mesmo sendo seu próprio nome, a exemplo do que muitos pais fazem ao ter um filho homem.

“Estou pensando em nomes de bebê e percebi que todos os nomes que eu sugiro são rejeitados por outras pessoas. Então por qual motivo eu não poderia usar o meu próprio nome para nomear minha filha?”, questiona.

“A única coisa que me segura é o fato de que teríamos duas Kaylas em casa, então estou pensando em talvez acrescentar outro nome, algo como Kayla Jillian”, conta a mãe sobre seus anseios.

Ela teme estar cometendo um erro

Preocupada com a reação de amigos e familiares a escolha feita por ela de nomear a filha com seu próprio nome, a mulher então questiona os demais usuários da plataforma sobre sua decisão.

Ao fazer seus questionamentos ela ainda reforça que o estresse de precisar escolher um nome para sua filha a está afetando de forma significativa, fato esse que foi determinante para ela tomar a decisão de expor seu problema e pedir ajuda no Reddit.

Leia também: Pais são criticados ao perguntar se o filho tem um nome ‘da classe trabalhadora’

Para os usuários, a ideia da mulher despertou sensações diversas: “Por mais que eu ache que isso é o cúmulo do egoísmo feminino, sei que mulheres importantes também tinham o mesmo nome de suas mães, como por exemplo Mary Shelley”, comentou uma pessoa.

Para outro, é tudo uma questão dela conversar com seu companheiro e os dois estarem de acordo com a decisão: “As pessoas costumam opinar demais quando o assunto envolve nome de bebês, mas as únicas pessoas que realmente devem ter uma opinião sobre isso são você e seu parceiro”.