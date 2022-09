Campeão mundial de ‘Monopoly’ revela dicas para vencer o jogo

Nicolò Falcone, um advogado de Veneza, Itália, se tornou campeão mundial de Monopoly após vencer a última partida em Macau, China. Segundo o site ‘The Mirror’, com a vitória ele levou para casa a quantia que equivale a quase 120 mil reais (cotação de 09 de setembro de 2022).

Para Nicolò, o jogo de tabuleiro, comum em encontros familiares por todo o mundo, é mais que hobbie, já que o ele venceu o seu primeiro campeonato Mundial sete anos atrás e a competição só é realizada a cada quatro ou sei anos. O último campeonato era para ocorrer em 2021, mas foi cancelado devido às restrições sanitárias em virtude da pandemia. Enquanto ele espera para defender o seu título, ele compartilha as dicas para ganhar.

“As pessoas pedem dicas e eu digo a elas para que é preciso comprar três casas em cada propriedade quando você possui um conjunto completo. Além disso, a prisão é sua inimiga no início do jogo, mas sua melhor amiga no final”, disse o advogado.

Ele ainda explica que, caso você vá para a prisão dentro do joho, é preciso ficar lá o máximo de tempo possível, enquanto coleta dinheiro das suas propriedade. Ele também indica que é preciso ficar atento aos lugares ‘mais quentes’ dentro do jogo, que é as casas onde os jogadores mais caem.

Uma outra dica simples citada por Falcone é ficar atento às regras do jogo, pois as pessoas não lêem as regras corretamente, e isso pode ajudar quem está mais atento a ganhar o jogo tranquilamente. “Por exemplo, você pode comprar e construir casas a qualquer momento entre os turnos de outras pessoas, não apenas quando for a sua vez”, explica.

Advogado venceu o jogo em 47 minutos

Nicolò fez um tempo surpreende ao vencer o último campeonato mundial em apenas 47 minutos. “Isso não é porque eu sou o Maradona do Monopoly, mas porque eu conheço as regras. Não deveria ser um jogo de cinco horas”, acrescentou.

