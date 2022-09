Vídeo mostra anaconda ‘rainha das cobras’ acasalando

O momento em que uma sucuri grande, chamada de “rainha”, foi compartilhado no YouTube. Nas imagens, a cobra que também é conhecida como Anaconda, é disputada por diversos machos no momento do acasalamento.

O biólogo Henrique, conhecido como o “Biólogo das Cobras”, comentou a gravação. Ele informa que esta espécie pode ultrapassar os cinco metros de comprimento, porém seu tamanho médio é bem menor.

Os machos sempre são menores que as fêmeas e as perseguem em grupos na época de reprodução, esperando uma chance de conseguir copular.

“Ele vai fazer um carinho nela com o esporão. (...) Tá bem ali, dá para ver, ele balançando o esporão. É um carinho que o macho faz para agradar a fêmea e para ter acesso às partes reprodutivas”, explica.

Quando estão prontas para o período reprodutivo, as sucuris já não são o dobro do tamanho dos machos da mesma espécie, por isso é fácil identificar que as de maior tamanho sempre são fêmeas.

Veja as imagens:

Herinque menciona também que a fêmea grande decide com quem fará a cópula entre os pequenos machos. Em algumas ocasiões, ela pode chegar a se alimentar dos machos.

Em junho de 2021, um grupo de pescadores flagrou as sucuris na lagoa de Lucas do Rio Verde, norte de Mato Grosso.Luan Bortoloso Negrini, fez o vídeo: “A sucuri maior estava mordendo a cabeça da outra que era bem menor. Para não assustá-la, nos afastamos do local”, contou em entrevista ao Metrópoles.

É importante recordar que as sucuris são cobras vivíparas e podem parir mais de 50 filhotes numa gestação de oito meses, com tamanhos entre 60 cm e um metro de comprimento.

A partir do minuto 2:15, é possível ver o nascimento dos filhotes de sucuri:

