VÍDEO: Menina de 2 anos acha maquininha do pai, se esconde e raspa o próprio cabelo: ‘Calva de cria’

Uma menina de 2 anos viralizou nas redes sociais depois que encontrou a máquina de cortar cabelo do pai e raspou parte do próprio cabelo, em Extremoz, na Grande Natal, no Rio Grande do Norte. Sem querer, ela aderiu ao penteado da moda, que simula a calvície natural na parte superior da cabeça, e já recebeu o apelido de “calva de cria”. A mãe postou um vídeo no Tik Tok e as imagens já foram vistas mais de 20 milhões de vezes (veja abaixo).

Depois da repercussão do caso, a mãe da pequena Annie Clarice postou outro vídeo explicando o que aconteceu. Segundo Amanda Lima, a menina encontrou a maquininha do pai na noite do último dia 27 de julho, quando decidiu fazer um novo penteado. Mas ela só decidiu compartilhar as imagens no último dia 5 e elas logo viralizaram.

Em entrevista ao site G1, Amanda contou que colocava o filho mais novo, de 4 meses, para dormir, quando Clarice apareceu com o cabelo raspado. Foi a irmã mais velha, Vitória, de 7 anos, que flagrou a menina com a máquina.

A mãe disse que chegou a culpar Vitória pelo corte de cabelo da irmã, mas depois acabou entendendo toda a história. “Na hora, eu fiquei triste, porque nós ficamos apegadas à aparência, à vaidade, mas Clarice nem ligou. Ela ainda não entendeu o que aconteceu e leva tudo naturalmente. O aprendizado fica para a gente, que agora tem que guardar a máquina em um local mais alto. Vai ser algo para a história dela”, disse a mãe.

Amanda trabalha como social media, mas disse que não imaginava que o vídeo teria tanta repercussão. Ela disse que o objetivo com a postagem foi mostrar mesmo a traquinagem da menina.

“Eu quis transformar o problema em algo divertido, mas não imaginei que ia tomar essa proporção. Fiquei nervosa, com tanta gente querendo seguir e mandando mensagens”, revelou ela.

Agora, a mãe diz que faz tratamentos com tônicos capilares para estimular o crescimento do cabelo da filha, que ficou famosa na cidade onde mora.

