Trabalhadora de fast food famoso revela os ‘pedidos ridículos’ que recebe constantemente e viraliza na web

Uma funcionária do McDonalds revelou sua frustração com os pedidos ridículos dos clientes em um vídeo viral no TikTok.

O registro foi compartilhado por Megan Grace na rede social, como detalhado pelo site The Sun.

Na postagem, Megan aparece sendo ela mesma na janela do drive thru e o cliente, que começou: “Ok, eu continuo passando pelo McDonald’s e eles continuam errando, então eu preciso que você me escute, ok?”.

“Eu quero um cheeseburger, mas sem queijo, apenas sem queijo.”

Como o próprio nome já diz, cheeseburger (cheese, queijo em inglês) é um hambúrguer com queijo.

Mas quando Megan fez o pedido como um hambúrguer, o cliente respondeu: “Não, você não está me ouvindo”.

“Eu só quero um cheeseburger, mas não coloque o queijo nele.”

“Um hambúrguer é um cheeseburger sem queijo, então pensei em fazer você comer um hambúrguer”, respondeu Megan.

“Eu só quero um cheeseburger sem queijo, você pode me entender?”

Megan então fez o pedido como um cheeseburger sem queijo, quando a equipe da cozinha perguntou a ela: “Um cheeseburger sem queijo?

“Isso é literalmente apenas um hambúrguer, não é?”

“Às vezes você só precisa dar a eles o que eles querem”, acrescentou ela na legenda.

A postagem rapidamente viralizou, com muitos comentários vindos de colegas funcionários da rede.

“Alguém pediu uma maionese de frango com bacon sem bacon”, escreveu um deles.

“Um cliente reclamou porque sugeri que ele pegasse 20 nuggets em vez de 2 caixas de 9 para economizar um pouco de dinheiro”, acrescentou outro.

I work at McDonalds and people's ridiculous requests always baffle me https://t.co/hmwIhagfds — Fabulous (@Fabulousmag) September 7, 2022

Texto com informações do site The Sun