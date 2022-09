Papagaio imita som de moto ao pegar ‘carona’ na bicicleta do dono; veja o vídeo que viralizou

Um vídeo que mostra um papagaio pegando uma “carona” na bicicleta do dono viralizou nas redes sociais. Além da cena inusitada, o que chamou a atenção foi a empolgação da ave que, incentivada pelo tutor, imita o som do escapamento de uma motocicleta (veja abaixo).

O loro fazendo o rãndãndãndãn na bike é o meu novo vídeo favorito. pic.twitter.com/rExAzogjN0 — ✸ IG: @MARI.ILUSTRA ✸ (@mariilustra) September 4, 2022

“Arrocha, bora, rãndãndãndãn”, fala o rapaz no vídeo, e logo é seguido pelo papagaio, que continua: “rãndãndãndãn”.

As imagens mostram a visão que o dono tinha no momento do passeio e o papagaio grudado no guidão da bicicleta. Eles seguem por uma estrada de terra, quando a ave começa a imitar o barulho semelhante a uma moto.

O vídeo foi postado no Twitter e já teve mais de 2,5 milhões de visualizações, além de mais de 225 mil curtidas. Os internautas logo se apaixonaram pela ave. “Achei meu loro”, disse um comentário. ”Só este vídeo podia salvar meu dia”, destacou outra usuária.

Papagaio enganador

Um caso inusitado envolvendo outro papagaio foi compartilhado no TikTok depois que a ave fez um grupo de Testemunhas de Jeová esperar por mais de meia hora na esperança de que seriam atendidos.

A confusão aconteceu depois que o grupo bateu na porta e uma suposta pessoa havia lhes dito: “Já estou indo”. O grande problema neste caso é que na verdade o “morador” era na verdade um papagaio.

Depois de minutos de espera, o dono do imóvel e tutor da ave chegou ao local e perguntou se o grupo precisava de alguma coisa e então recebeu como resposta que estavam esperando por alguém que disse que “já estava indo”.

Diante do relato, o homem logo percebeu o que estava acontecendo e esclareceu quem respondeu de fato a mensagem.

