Noiva briga com o marido ao criticar a aparência da irmã dele em seu casamento

Uma noiva afirma ter se sentindo ofuscada pela irmã de seu marido depois que todos os comentários e perguntas durante seu casamento foram sobre a mulher em questão. Segundo ela, a simples presença da mulher foi o bastante para atrair os olhares dos convidados e fazê-la ficar em segundo plano.

Conforme uma publicação feita pela noiva no Reddit, e compartilhada pelo The Mirror, apesar de ter ficado chateada com a situação ela conseguiu se controlar e não “fez uma cena” durante o casamento, mas durante um jantar de família ela não teve a mesma sorte.

De forma anônima, a mulher contou que seu marido tem uma irmã chamada Tiffany. Segundo ela, a jovem é “naturalmente bonita e atraente” e além disso costuma se “vestir bem e gastar dinheiro cuidado de sua aparência”, o que, em seu casamento, não foi diferente.

“A cerimônia foi tranquila, mas depois, enquanto recebíamos os parabéns, as pessoas começaram a mencionar somente a beleza de Tiffany. Meu sogro foi o primeiro, disse que eu estava linda, e que Tiffany também estava”.

“Ela estava deslumbrante. Usava um vestido que modelava suas curvas de forma perfeita, seu cabelo e maquiagem foram feitos por um profissional e seus sapatos de grife chamavam atenção por si só”, conta a noiva.

A mulher ressalta que os trajes escolhidos pela cunhada estavam de acordo com o evento, mas isso não minimizou o desconforto que se seguiu: “Eu me senti constrangida ao lado dela, e até mesmo meu marido a elogiou. A noite toda fomos bombardeados de perguntas e comentários sobre ela e até mesmo o padrinho a mencionou no discurso dele! Fiquei chateada, mas deixei isso de lado e fui curtir minha lua de mel”.

Ela acabou criando uma confusão

Em seu relato, a mulher revela que tudo ia bem até que o casal se encontrou com Tiffany durante um jantar de família, quando a jovem revelou ter ficado noiva enquanto eles estavam em lua de mel.

“Ela mostrou o anel e disse que se casaria no próximo ano em um evento black-tie. Eu não consegui me segurar e disse brincando que ela já tinha ido ao próprio casamento, e que eu era a convidada de vestido branco”.

“Eu admiti que me senti ofuscada por ela em meu casamento e ela disse que era impossível ofuscar uma noiva. Eu pedi desculpas na mesma hora e me envergonhei pela minha atitude, mas para o meu marido não foi o bastante”, revelou a mulher.

Para os outros usuários da plataforma, ela deveria ter reagido de outra forma pois sua atitude realmente foi infantil, mesmo sendo justificada.

“Entendo sua frustração ao ver que todos perguntavam sobre ela no dia do seu casamento, mas isso não é culpa dela. Ela apenas estava lá para vocês e não usava um vestido branco. Ela estava dentro do código de vestimenta para a ocasião e não usava um vestido branco”, comentou uma pessoa.

“Por que você a culpou pela atitude das outras pessoas? Você mesma disse que as roupas dela eram apropriadas para a ocasião”, finalizou outra.