Em relatos na internet é possível encontrar inúmeras experiências de quase morte. Algumas delas se assemelham entre si, outras se divergem, mas para Irayne Vamplew, de 81 anos, foi a “melhor experiência de sua vida”.

Segundo o ‘The Mirror’, após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC) em 2016, a morada de Robertsbridge, vila localizada em East Sussex, Inglaterra, ficou em coma por dois meses, e disse que o período foi uma sensação indescritível de paz e ainda a ajudou a trabalhar a fobia de escuro que ela sentia. Irayne diz que não havia luz ou som, somente um espaço vazio e negro, sem noção nenhuma de tempo.

“Era apenas escuro, silêncio, não ouvi nada, não vi nada, mas a paz com a qual vivi desde então é absolutamente incrível. Não havia nada que me assustasse no escuro e no silêncio, era apenas tranquilo”, explica. A senhora mãe de dois filhos também diz que é grata pelo acontecimento pois, durante o tempo em coma, os médicos acabaram descobrindo que ela tinha câncer e se não fosse o ocorrido provavelmente ela não descobriria. “Assim que acordei do coma fiz tratamento contra o câncer. Eu estava lendo sobre isso, eles queriam que eu fizesse uma cirurgia, mas eu não queria. Encontrei um novo tratamento onde eles implantam uma agulha onde está o tumor.”

Mulher que quase morreu em coma diz: “foi a melhor experiência da minha vida” Imagem: reprodução The Mirror (Irayne Vamplo)

O derrame ocorreu em 2016. Ela estava vendendo a sua casa e no dia 6 de janeiro, enquanto esperava os funcionários para carregar a mudança, começou a passar mal. Levada às pressas para o hospital, acabou entrando em coma. “Eu estava perto da morte, foi um toque e vá por um tempo. Eles não tinham certeza se eu sairia disso.” Ela não tem noção de quanto tempo durou, mas disse que ao sair daquele estado, se sentiu relaxa e desde então nada a estressa. “Eu acreditava em vida após a morte, agora não tenho tanta certeza. Não vi ninguém nem nada, nem luzes, nada.”

