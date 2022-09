Mulher gasta mais de R$20 mil para espalhar as cinzas de seu hamster no Havaí

Uma mulher está planejando uma despedida luxuosa para seu pequeno Hamster, morto recentemente. Lisa Murray-Lang, de 46 anos, ficou arrasada com a morte de seu pequeno companheiro Spud, um hamster que viveu até os três anos, e agora planeja uma viagem para se despedir de forma “definitiva” do animal.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, o vínculo entre os dois cresceu de forma inexplicável durante o período de bloqueios causados pela pandemia de Covid-19. Ao longo de 2020 ela criou diversos cenários de papelão para levar Spud para “passear” em locais turísticos e famosos.

Pensando em homenageá-lo, ela decidiu comprar uma passagem de férias para Honolulu, no Havaí, com a finalidade de espalhar as cinzas de seu pequeno amigo no local.

“Vamos levá-lo para a praia, colocar a música ‘I was here’, da Beyoncé, e espalhar suas cinzas no local enquanto deixamos uma mensagem na areia dizendo ‘Spud esteve aqui’”.

“É a forma perfeita de me despedir dele, ele finalmente vai ter férias de verdade”, conta a mulher.

Férias improvisadas

Para interagir com Spud durante o período de bloqueio, Lisa decidiu criar cenários de férias para seu hamster, o levando para diversos lugares turísticos ao redor do mundo. No entanto, ela afirma que ele tinha um cenário preferido.

“O Havaí sempre foi seu favorito, ele adorava a areia porque na época era inverno e estávamos cercados pela neve”, conta.

A ideia de criar os cenários para seu hamster aconteceu como uma maneira de se distrair durante a fase mais intensa dos bloqueios. Para isso, ela começou a criar os cenários em papelão e fotografar o animal interagindo com eles.

“A expectativa de vida de um Hamster é de 2 anos e meio, então é incrível ele ter ficado tanto tempo conosco. Ele realmente me dava motivos para levantar da cama pela manhã e era uma verdadeira parte da família”, comenta.