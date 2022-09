Influenciador viveu ‘maré de azar’ com pacotes de figurinhas da Copa; entenda

Jovem relata azar com figurinhas do álbum da Copa (Reprodução/ Instagram @vhverissimo)

Um influenciador viveu uma verdadeira “maré de azar” ao abrir pacotinhos de figurinhas do álbum da Copa do Mundo no Catar. Isso porque ele se deparou com cromos a menos e até um adesivo rasgado. A história foi contada pelo “Lance!”.

Victor Hugo Veríssimo, de 23 anos, contou como percebeu que havia sido lesado. “Eu tinha visto nas redes sociais as pessoas pesando os pacotinhos e aí eu decidi fazer essa brincadeira para ver se era verdade sobre a figurinha especial ou se era mito. Já estava colecionando mesmo, então resolvi mostrar os pacotinhos pra quem me segue”, disse ele ao veículo de comunicação. “Só que pra minha surpresa, alguns pacotinhos vieram pesando menos que os 4 gramas. Não só veio um pacote com uma figurinha a menos, como outro envelope com só uma figurinha e meia. Era uma que eu nem tinha, não deu nem pra colar no álbum.”

Segundo o “Lance!”, o jovem disse que chegou a entrar em contato com a Panini, empresa que comercializa o álbum e as figurinhas.

Além disso, não quer mais comprar um só envelope no mesmo local. “Meu irmão que comprou os pacotes e eu já decretei com ele que naquela banca de jornal a gente não volta (risos). Cheguei a pensar em ir lá reclamar e pedir pra trocar o pacote, mas já estava gravando, então deixei o vídeo [no TikTok] pelo entretenimento mesmo. Serviu de meme, pessoal todo agora tá me chamando de azarado”, disse o colecionador.

Preço das figurinhas nas alturas

Victor Hugo revelou ainda que seu álbum está um pouco mais da metade completo. Ele aproveitou para dar sua opinião sobre o preço das figurinhas - hoje, um pacote sai por R$ 4.

“O preço está muito acima, se estivesse pelo menos uns R$ 3 estaria justo. Porque é compreensível que eles tenham que aumentar o preço, por causa da inflação e tudo mais. São quatro anos, é normal. Mas dobrar é exagero, estamos pagando quase R$ 1 por figurinha. Muitas pessoas não tem mais como colecionar por isso”, afirmou.

