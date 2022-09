Homem pelado e com faca assustou frequentadores de bar; apenas a família conseguiu detê-lo

Um homem pelado armou uma confusão e tanto em um bar em Goiânia, em Goiá, na noite da última quarta-feira (7). Portando uma faca, ele tentou agredir clientes, mas acabou contido.

O caso foi relatado por um funcionário do estabelecimento e também foi parar nas redes sociais.

O nome do homem pelado não foi divulgado pela polícia. Apesar de ninguém ter se ferido, um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia.

A polícia acredita que o homem estava em possível surto psicótico, além de bêbado.

Sem roupa e pronto para atacar

Segundo um funcionário do bar, que não quis ter a identidade revelada, o homem tirou a roupa e, já completamente pelado, entrou no estabelecimento para atacar os clientes. As informações são do “G1″.

Algumas pessoas correram para tentar se proteger. Outras tentaram conter o homem agressivo, que chegou a perseguir um cliente na rua.

Familiares foram chamados e conseguiram levar o rapaz pelado embora, colocando fim aos momentos de tensão.

Pelado e com facão

Recentemente, nos Estados Unidos, um homem pelado e armado com um facão foi preso após tentar assaltar um pedestre. O caso aconteceu no condado de Volusia, na Flórida, e foi revelado pelo “NY Post”.

Segundo o site, Brandon Wright saiu de uma área de arbustos, onde colhia frutas, abordou a vítima e mandou que ela entregasse suas roupas, a carteira e o celular.

Quando o pedestre começava a entregar todos os seus pertences, Brandon simplesmente lançou o facão em sua direção. O rapaz conseguiu escapar e o assaltante, então, fugiu do local em seu carro.

Minutos depois, pelado, Brandon parou em um posto de gasolina e saiu do veículo para abastecer. Clientes do estabelecimento ligaram para a polícia, que mandou um equipe, com helicóptero.

O piloto observou algo mais surreal ainda: “Ele está fazendo flexões na entrada da loja de conveniência”, disse.

Um vídeo também mostra o homem nu andando no meio da rua enquanto motoristas manobram ao seu redor.

Quando agentes chegaram por terra, Brandon se rendeu sem resistência.

