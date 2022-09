Encontram família que desapareceu após participar de retiro espiritual em montanha

Declarada desaparecida desde o último dia 22 de agosto de 2022, após participar de um retiro espiritual na Venezuela, que deveria a princípio durar apenas 4 dias, uma família de 4 adultos e 5 crianças, além de outros integrantes, finalmente foi localizada ontem (8) e todos se encontram bem de saúde.

Em declaração, Freddy Bernal, governador, comentou a nova atualização do caso depois de intensos dias de trabalho da equipe de resgate: “Hoje, no setor denominado Páramo de La Negra, entre La Grita (Táchira) e a fronteira com a cidade de Tovar, no estado de Mérida, foram encontradas 16 pessoas em perfeito estado de saúde”, disse.

Embora se afirmasse por meio de veículos locais que o número de desaparecidos poderia superar 30, o governador ressaltou que as 16 pessoas “estão sãs e salvas”.

Você pode se interessar por estas notícias:

Bernal também agradeceu ao Corpo de Investigações Científicas, Criminais e Criminalísticas (Cicpc), a Proteção Civil de Táchira e as agências de segurança da região pelo trabalho desenvolvido na zona de alta montanha.

Além da família em questão, outras pessoas foram reportadas desaparecidas após participarem de um retiro espiritual em uma região montanhosa. Fontes declararam à polícia que eles foram para tal local para se proteger de um possível “fim do mundo”.

Através das redes sociais a equipe de Proteção Civil compartilhou a foto com todas as pessoas que foram resgatadas na última quinta-feira.

Com informações do portal Publimetro Colombia.

+ Aproveite a oportunidade e confira também estas notícias: