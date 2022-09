Ele colocou pedras na garagem da vizinha para ela não poder utilizar o local

Uma mulher está completamente irritada com a atitude de seu vizinho. Obcecado pela aparência das entradas de garagem, o homem decidiu colocar pedras que a impedem de utilizar a garagem de sua própria casa com segurança.

Contando sua história no Reddit, a mulher explica que está precisando lidar com uma situação complicada envolvendo seu vizinho. O relato feito por ela rapidamente viralizou na plataforma e foi compartilhado pelo The Mirror.

Segundo conta a mulher, as entradas de garagem de sua casa e da casa do vizinho são separadas por um pequeno arbusto, o que não foi o bastante para o vizinho, que decidiu delimitar ainda mais o espaço ao colocar pedras e pequenas estacas que não só delimitam o local, como também restringem o uso da garagem da casa da mulher.

“Nosso novo vizinho é obcecado com a vista das garagens. Ele não deixar ninguém usar o espaço e até mesmo coloca cones para impedir convidados e moradores de sua casa de estacionar no local. Nossas entradas são separadas por um pequeno arbusto, o que não foi o bastante para ele que decidiu colocar pedras ao longo do caminho, tornando difícil entrar e sair com a caminhonete da minha garagem”, revela.

“Para mim é mais uma questão de segurança do que de estética. Com as pedras apontando para minha entrada de garagem acabo tendo um risco em potencial para meu filho entrar e sair do carro, além de poder danificar meu veículo. Ele chegou até a colocar pequenas estacas de metal sobre as pedras, o que me fez perder a paciência pois nós podemos nos machucar com isso”.

O marido dela é contra reclamar

Segundo a mulher, seu pedido imediato ao vizinho seria a remoção das pedras, mas ela percebeu que é a única a se preocupar com isso ao ver o marido “confraternizando” com o vizinho enquanto ela não estava em casa.

“Eu estava trabalhando e quando cheguei descobri que ele pediu desculpas ao vizinho e agora quer que a gente peça também! Eu não acho que ele deveria ficar encarando isso numa boa porque a atitude do vizinho pode ferir alguém gravemente!”.

A situação piorou ainda mais quando ela soube o real motivo das pedras: “Ele admitiu que colocou as pedras de forma estratégica para me impedir de usar minha garagem porque ele não gosta que eu estacione na minha garagem!”.

Para os usuários do Reddit, o homem pode fazer o que quiser com a garagem dele, mas não com a dela: “Lembre-o de que ele está invadindo sua propriedade ao colocar coisas no seu caminho e o informe de que prestará queixa caso encontre as pedras e demais objetos no local”.

“Deixe claro para o vizinho que por mais que esteja tudo bem para seu marido, não está para você. Eu não pediria desculpas já que ele está te impedindo de usar a sua própria garagem por não gostar que usem a dele”, comentou outra pessoa.