Ela ficou chateada ao saber que o marido segue soletrando errado o nome do filho

Uma mãe está completamente frustrada com o fato de que seu marido segue errando repetidamente o nome de seu filho. Segundo ela, isso está acontecendo desde o nascimento do bebê, cinco meses atrás.

Chateada com a situação, a mulher compartilhou seu desabafo no Reddit, e teve a história compartilhada pelo The Mirror. Frustrada, ela ainda afirmou que seu companheiro não é o único a cometer o erro, que foi repetido por amigos e familiares.

“Meu filho de cinco meses se chama Isaac. Eu fiquei intrigada depois de perceber que amigos e familiares por parte do meu marido escrevem ‘Issac’, e hoje reparei o real motivo disso: meu próprio marido escreve assim”.

“Ele anunciou o nome do nosso filho dessa forma e é assim que o chama em todas as mensagens de texto. Qual o motivo disso? Problemas com o corretor automático do celular? Por favor, alguém pode me ajudar com isso”?

Ela está inconformada

Em um dos comentários de acompanhamento da publicação, a mulher voltou para reforçar os motivos de estar revoltada com a situação: “Eu não esperava ter problemas com um nome comum! Isso acabou me irritando”.

“Se fosse somente uma vez por causa do corretor automático, eu estaria ok com a situação. Mas é toda vez! Como ele nunca percebeu isso? Agora todos falam o nome do meu bebê de forma errada. É claro que eu vou notar se alguém falar o nome do meu filho errado, não tem como não perceber isso”, afirma a mulher.

Rapidamente as pessoas começaram a interagir com a publicação feita pela mulher, e pediram a ela para checar a certidão de nascimento por segurança.

“Meu primo percebeu que escrevia seu próprio nome errado quando ele tinha 16 anos. Em sua certidão de nascimento ele era registrado como Zachery, mas ele foi ensinado a escrever Zachary”, contou uma pessoa.

“Meu pai não sabe soletrar meu nome e, para piorar tudo, ele ainda fez minha mãe alterar a grafia que ela gostava, o que facilitaria a pronúncia do meu nome. Como resultado eu tenho um nome que sempre é pronunciado errado”, afirmou outra.