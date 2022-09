Bebê de 5 meses que tem praticamente metade do tamanho da mãe viralizou na web

Um bebê americano está deixando usuários das redes sociais intrigados. Com apenas 5 meses, ele já tem praticamente metade do tamanho da mãe.

Harrison viralizou após postagem da mãe, Myah May, de 19 anos, no TikTok. No vídeo, ela destacou um comentário recorrente de seus seguidores: “Ele é quase do seu tamanho”.

Assista:

A postagem já conta com mais de 195 mil curtidas e 3.600 comentários, entre eles pessoas prevendo que o menino será uma estrela do basquete. “Ele vai ser selecionado pela NBA na próxima temporada”, disse um internauta.

Gêmeos de pais diferentes

Uma outra história envolvendo bebês causou espanto recentemente. Uma mulher de Mineiros, no interior de Goiás, deu à luz no mesmo dia a dois filhos de pais diferentes. Os gêmeos são parte de um fenômeno considerado raríssimo em todo o mundo.

A mãe em questão tem 19 anos, teve relações sexuais com dois homens no mesmo dia e acabou engravidando de ambos. “Eu fiquei surpresa com os resultados. Não sabia que isso podia acontecer. Eles são muito parecidos”, disse a mulher, em entrevista anônima ao “G1″.

Embora os meninos sejam muito parecidos, houve um momento em que ela duvidou da paternidade. Quando eles completaram oito meses de idade, foram realizados exames de DNA com o homem que era o suposto pai de ambas crianças. Contudo, o resultado foi positivo apenas para um bebê.

Atualmente, os gêmeos têm um ano e quatro meses. Segundo os médicos, eles nasceram saudáveis e nunca tiveram problemas de saúde.

Um dos pais assumiu a paternidade de ambos, com registros em cartório. “Ele cuida dos dois, me ajuda muito a criar e dá todo o suporte necessário que eles precisam”, disse ela.

