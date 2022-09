Após descobrir que o filho assiste TV por horas, ela ficou irritada com sua irmã

Uma mulher ficou completamente enfurecida ao descobrir que sua irmã está ignorando seus pedidos e permitindo que seu filho assista televisão por longos períodos de tempo.

Cansada, a mulher contou sua história por meio de uma publicação feita no Mumsnet, e teve seu relato compartilhado pelo The Mirror. Segundo ela, é de conhecimento de sua irmã que ela não gosta de expor o filho a longos períodos de tempo em frente a televisão.

No entanto, mesmo com a irmã ciente de suas solicitações, ela descobriu que o filho acaba assistindo televisão por longos períodos de tempo quando fica aos cuidados de sua tia.

“Sigo uma política de ‘nada de telas’ para meu filho de um ano. Todo mundo que cuida dele sabe disso, mas recentemente descobri que minha irmã ignora meus pedidos e o deixa assistir TV por horas quando ele está sob seus cuidados”, desabafa a mãe sobre a situação.

Apesar de reconhecer o carinho da tia com o sobrinho, ela não consegue entender os motivos da mulher para desrespeitar seus pedidos tão claramente. “Ela o ama muito, mas não consegue seguir minhas regras”.

“É tão difícil assim entreter uma criança? Ela é solteira, mora sozinha e não tem outras responsabilidades que justifiquem colocar meu filho em frente a televisão. Agora eu decidi que ela só poderá vê-lo caso eu esteja junto e ela ficou extremamente magoada. Minha família acha que estou sendo ridícula, mas não penso dessa forma”.

Para os usuários do Mumsnet, ela pode ser um pouco mais flexível sobre o contato do filho com a TV. “Um pouco de televisão não causará danos irreparáveis ao seu filho. Por outro lado, eles podem perder o relacionamento com aqueles que os amam por conta de algumas visões extremamente radicais aplicadas em sua criação”.

“Se ela está fazendo o favor de cuidar do seu filho, então você está sendo irracional. Seu filho está vivo, bem alimentado, hidratado, limpo e bem cuidado. Não estrague as relações familiares por causa de regras ridículas”, comentou outra pessoa.