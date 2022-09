Presente dado pela sogra rendeu R$ 5,2 milhões à americana; entenda

Uma americana ganhou um presente de aniversário e tanto de sua sogra: um bilhete de loteria que lhe rendeu US$ 1 milhão, cerca de R$ 5,2 milhões na conversão da moeda.

Shannon Mee nasceu em Derry, em New Hampshire, e mora atualmente em Boston. Em 19 de agosto, ela foi retirar o montante inesperado que obteve por meio da Loteria do Estado de Massachusetts.

A sortuda poderia retirar o prêmio total em parcelas, mas preferiu embolsá-lo de uma só vez. Com os descontos fiscais, ela saiu com nada menos do que US$ 650 mil (R$ 3,4 milhões), revelou o site “MassLive”.

A loja que vendeu o bilhete também receberá um bônus pela venda.

Shannon já tem planos do que fará com a grana do presente: uma bela reforma na casa em que mora.

