Mulher queria levar compras de graça em supermercado ‘porque Deus lhe ordenou’

Uma mulher que visitava um supermercado na Colômbia viralizou recentemente após um vídeo compartilhado em que ela aparece tentando concluir suas compras, mas com um detalhe inusitado: queria levar os produtos sem pagar porque teria “recebido essa orientação de Deus”.

Ao analisar a gravação, pode-se acompanhar o momento em que o operador de caixa questiona se a mulher tem dinheiro para pagar e então ela afirma que não. Respondendo que diante de tal condição os itens não seriam levados, ela rebate: “Eu estava orando e Deus me disse para ir ao mercado e pegar as coisas que precisava, porque eu vou dar para você”.

Surpreso com a resposta recebida, o funcionário segue questionando: “Você vem me dizer que Deus lhe disse para vir comprar sua comida de graça?”.

“Na minha casa tenho meus filhos que não comem desde ontem. Não tenho um centavo. Eu estava orando e Deus me disse para vir aqui”, seguiu relatando.

Para tentar reverter a situação, a mulher recita parte de uma passagem bíblica de Isaías 55:1: “Vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço”.

Como se pode notar no vídeo, a argumentação não funcionou. No entanto, outra cliente que estava no local se compadece da situação e resolve pagar pelas compras da mulher.

