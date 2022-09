Garçonete revela ‘tática sórdida’ para conseguir mais gorjetas e causa polêmica na web

Uma garçonete se tornou viral no TikTok depois que de compartilhar seus segredos para ganhar mais gorjetas, embora alguns deles fossem controversos. Segundo ela, não se trata apenas de vestimenta. “Trata-se também de interagir sutilmente com os clientes”, disse ele.

A bartender Aby Lynn jura que seus métodos são comprovados empiricamente, como detalhado pelo site ‘El Heraldo de México’.

Antes de tudo, Lynn aconselha que você sempre se preocupe com sua aparência. “As pessoas percebem que você trabalha duro, e isso anda junto, então dão mais gorjetas”.

“Você sempre tem que manter as bebidas dos clientes cheias, é a coisa mais importante”, disse ela.

Na sequência, ela afirma que dar apelido a um cliente também cria mais conexão.

Ela também tem dicas sobre como abordar um casal, sendo especialmente importante quando se trabalha em um estabelecimento como o Hooters.

“Se um cara está com uma mulher, você sempre cumprimenta ela primeiro. Você presta atenção nela, você faz contato visual com ela.”

Segundo o site, divertir-se no trabalho também é uma necessidade, rir “muito” é vital.

No entanto, ela observou que nem sempre os clientes querem algo invasivo, nesse caso, é necessário respeitar os limites que os próprios clientes impõem.

Ainda de acordo com as informações, o próximo conselho foi um pouco controverso: sempre culpe a cozinha.

“Se você esqueceu de trazer a comida, a culpa é da cozinha”, diz ela, sugerindo oferecer algo como uma “sobremesa grátis” para reconquistar o cliente.

Texto com informações do site The Sun