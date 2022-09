Após mais de 6 anos de relacionamento amoroso, casal descobre que são irmãos

O relato com a história de um casal repercutiu recentemente no site Reddit após uma mulher revelar que descobriu que a pessoa com quem mantém um relacionamento amoroso há mais de 6 anos é na verdade seu irmão biológico.

Com a informação assegurada após fazer um teste de DNA, a mulher começou sua publicação dizendo: “Tenho 30 anos e meu irmão 32. Vou chamá-lo de meu namorado na maioria das vezes enquanto escrevo isso. Eu me sinto estranha. Fui adotada quando era bebê, mas não sabia disso até estar no ensino médio”, relatou. Durante seu relato, ela contou que o namorado também foi adotado e esse foi um dos motivos que os teria unido.

“Nossa relação foi e continua sendo excelente. Nós nos entendemos rapidamente. Ficamos atraídos um pelo outro rapidamente. Eu nunca conheci alguém e senti atração e familiaridade imediatas. Agora eu sei que o conforto e a familiaridade são porque ele é meu irmão. Ele não é meu meio-irmão. Ele é meu irmão completo”, acrescentou.

“Fizemos tudo o que um casal que está junto há 6 anos poderia fazer. Dissemos um ao outro que nos amamos, fizemos sexo, comemoramos aniversários, conhecemos a família um do outro”, disse a mulher, contando ainda que eles planejavam ter filhos.

O exame de DNA e a revelação para o casal

Buscando saber mais detalhes sobre suas origens, o casal resolveu fazer um exame de DNA, porém teve uma grande surpresa: “Pedi dois para nós. Demorou um mês para os resultados voltarem e eu estava animada para ver o que éramos, mas antes que pudesse chegar a isso, vi que éramos irmãos. Fiquei chocada, para dizer o mínimo”.

“Eu postei isso outro dia, mas desde então mostrei os resultados e ele percebeu que somos irmãos. Ele não quer surtar e tomar grandes decisões até que tenhamos uma prova real em algum lugar. Mas posso dizer que está com medo e foi estranho deitar na cama ao lado dele”, finalizou.

Com informações do portal Publimetro Chile.

